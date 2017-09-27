Десятки тысяч украинцев едут в Крым отдохнуть в бархатный сезон

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Симферополь, 27 сентября. Несмотря на то, что пляжный сезон в Крыму уже закончился, тысячи украинцев продолжают приезжать в Крым, чтобы отдохнуть в бархатный сезон. Как сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ, ежедневно границу Украины и Крыма пересекают порядка 10 тысяч украинцев.

«В сутки через пункты пропуска, находящиеся на границе Крыма и Украины, проходит порядка 8,5–9 тысяч человек, а количество транспортных средств, на которых граждане пересекают государственную границу, превышает тысячу авто, — отмечает в своем сообщении крымское погрануправление. — В выходные дни эта статистика составляет 11–12 тысяч человек и свыше полутора тысяч автомобилей».

Как отмечают в ведомстве, пропуск украинцев на территорию Крыма осуществляется круглосуточно — пешеходов оформляют в специально оборудованных пунктах пропуска, а автомобилистов — на автомобильных полосах в Джанкое и Армянске.

Напомним, минувшее лето показало, что несмотря ни на какие меры со стороны Киева украинцы не готовы отказываться от отдыха в Крыму. Количество жителей Украины, побывавших в Крыму в текущем году, исчисляется миллионами.