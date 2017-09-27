У Керченской переправы из-за шторма ожидают очереди около 2 тысяч машин

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Симферополь, 27 сентября. Более двух тысяч единиц транспортных средств скопились в Крыму и на Кубани у Керченской паромной переправы.

Как рассказали в пресс-службе оператора переправы «Морская дирекция» работа переправы была прервана из-за шторма.

Как добавили в дирекции, переправа не работает уже 34 часа. В данный момент в порту «Кавказ» ожидают очереди 300 легковушек, 60 автобусов и 150 малотоннажных грузовых машин. В порту «Крым» стоят 550 легковых автомобилей, 55 автобусов, а также порядка 100 малотоннажных грузовых машин.

Также скопилось 350 фур со стороны Кубани и 550 грузовиков – со стороны Крыма.

Как пишут РИА Новости, в дирекции попросили водителей воздержаться от поездок через переправу во время непогоды.