Предполагаемого вербовщика ИГ задержали в Бельгии

В Избранное

Брюссель, 27 сентября. Предполагаемый вербовщик террористов «Исламского государства»2 (международная террористическая группировка запрещена в России), испанец марроканского происхождения, был задержан сегодня спецслужбами Бельгии в ходе операции на территории города Завентем. Об этом сообщил министр внутренних дел Испании Игнасио Зоидо.

Detenido en Bélgica un español de ascendencia marroquí de 26 años por liderar una célula de captación y adoctrinamiento para #Daesh. pic.twitter.com/btVP6xd5bZ — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) September 27, 2017

«В Бельгии задержан 26-летний испанец марокканского происхождения по подозрению в руководстве ячейкой вербовки и индоктринации террористов ИГ»1, — сообщил испанский министр.

Как сообщило агентство EFE, задержанный может быть последним звеном в бельгийской сети вербовщиков ИГ, о существовании которой стало известно после терактов в Париже и Брюсселе и арестов в мусульманских районах столицы Бельгии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.