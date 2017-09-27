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Политика
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Предполагаемого вербовщика ИГ задержали в Бельгии
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    Предполагаемого вербовщика ИГ задержали в Бельгии

    9:56  27 Сентября 2017
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    Предполагаемого вербовщика ИГ задержали в Бельгии

    Брюссель, 27 сентября. Предполагаемый вербовщик террористов «Исламского государства»2 (международная террористическая группировка запрещена в России), испанец марроканского происхождения, был задержан сегодня спецслужбами Бельгии в ходе операции на территории города Завентем. Об этом сообщил министр внутренних дел Испании Игнасио Зоидо.

     «В Бельгии задержан 26-летний испанец марокканского происхождения по подозрению в руководстве ячейкой вербовки и индоктринации террористов ИГ»1, — сообщил испанский министр.

    Предполагаемого вербовщика ИГ задержали в Бельгии

    Как сообщило агентство EFE, задержанный может быть последним звеном в бельгийской сети вербовщиков ИГ, о существовании которой стало известно после терактов в Париже и Брюсселе и арестов в мусульманских районах столицы Бельгии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Валентин Меликов
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