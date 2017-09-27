Упавший телевизор убил маленького ребенка в Сургуте

В Избранное

Ханты-Мансийск, 27 сентября. Трагический инцидент произошел в Сургуте: маленький ребенок погиб из-за упавшего на него телевизора. По информации следственного управления СК РФ по ХМАО, ЧП случилось накануне вечером.

Так, на девочку 2013 года рождения упал стоявший на тумбе телевизор старой модели, вес которого может достигать несколько десятков килограммов. Ребенок получил тяжелые травмы, в результате которых скончался.

Погибшая девочка проживала в квартире вместе с бабушкой.

В настоящее время по факту случившегося проводится процессуальная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства трагедии, сообщает агентство URA.RU.

Напомним, десятилетний ребенок в городе Братске Иркутской области серьезно пострадал после того, как ему на голову свалилось тяжелое металлическое ограждение.