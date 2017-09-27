Составлен топ-30 самых сексуальных музыкальных клипов всех времен
Москва, 27 сентября. Музыкальные специалисты составили список самых сексуальных клипов за всю историю музыкальной индустрии. Рейтинг был опубликован в журнале Rolling Stone.
По словам экспертов, в список вошли самые красивые и горячие ролики.
Первое место топ-30 заняла сексуальная история Криса Айзека (Chris Isaak) Wicked Game. Главной героиней черно-белого ролика стала датская фотомодель Хелена Кристенсен.
На втором месте расположился певец Prince с клипом на песню Kiss, который появился на экранах в 1986 году, передает телеканал «360».
Третье место досталось поп-королеве Madonna с клипом на композицию Justify My Love.
Кроме того, в топ попали поп-исполнительница Бритни Спирс, Джанет Джексон, Рианна, Канье Уэст, Бейонсе и многие другие.