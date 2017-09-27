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Составлен топ-30 самых сексуальных музыкальных клипов всех времен
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    Составлен топ-30 самых сексуальных музыкальных клипов всех времен

    13:34  27 Сентября 2017
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    Составлен топ-30 самых сексуальных музыкальных клипов всех времен

    Москва, 27 сентября. Музыкальные специалисты составили список самых сексуальных клипов за всю историю музыкальной индустрии. Рейтинг был опубликован в журнале Rolling Stone. 

    По словам экспертов, в список вошли самые красивые и горячие ролики.

    Первое место топ-30 заняла сексуальная история Криса Айзека (Chris Isaak) Wicked Game. Главной героиней черно-белого ролика стала датская фотомодель Хелена Кристенсен. 

    На втором месте расположился певец Prince  с клипом на песню Kiss, который появился на экранах в 1986 году, передает телеканал «360»

    Третье место досталось поп-королеве Madonna с клипом на композицию Justify My Love. 

    Кроме того, в топ попали поп-исполнительница Бритни Спирс, Джанет Джексон, Рианна, Канье Уэст, Бейонсе и многие другие. 

     

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    Автор: Дана Балан
    #музыка #песни #клипы
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