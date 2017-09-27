Неизвестные открыли стрельбу в реабилитационном центре в Мексике, есть жертвы

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Мехико, 27 сентября. По меньшей мере 15 человек погибли и семеро получили ранения в результате вооруженной атаки на реабилитационный центр. Инцидент произошел в мексиканском городе Чиуауа.

Неизвестные ворвались ночью в здание центра «Объединяя семьи» и открыли стрельбу по людям, сообщает информационный портал LopezDoriga. По данным мексиканской полиции, в руках у нападавших были автоматы. В момент атаки в здании реабилитационного центра находились 25 человек. Ведется поиск преступников.