Крым восстанавливает два КПП на границе с Украиной

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Симферополь, 27 сентября. Пограничное управление ФСБ в Крыму сообщило о проведении реконструкции на пунктах пропуска на украинской границе.

В частности, реконструкция проводится на КПП Армянск и Джанкой. Работы направлены на создание благоприятных условий для людей, которые пересекают российско-украинскую границу. Кроме того, это позволит сократить ожидания в очереди и процедуры прохождения госконтроля.

В данный момент все пункты пропуска работают в обычном режиме.