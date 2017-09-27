Иван Ургант надеется взять Дальневосточный гектар в «блатном месте»

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Москва, 27 сентября. Ведущий «попросил» себе центральную площадь Хабаровска.

Популярный ведущий Иван Ургант в своем вечернем шоу обсудил недавнюю новость о конфискации Дальневосточного гектара в рабочем поселке Ванино, где местные жители усомнились в прозрачности схемы получения земли в центре поселка. По инициативе активистов Хабаровского отделения Общероссийского Народного Фронта суд отозвал права на первый в России «Дальневосточный гектар».