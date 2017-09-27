Российские аэропорты приостанавливают обслуживание рейсов «ВИМ-Авиа»

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Москва, 27 сентября. По информации Федерального агентства новостей, международные аэропорты России отказываются от обслуживания «ВИМ-Авиа» после того, как Росавиация заявила о планах приостановления действия сертификата эксплуатанта.

Напомним, Росавиация уже дважды выносила предупреждение о приостановке сертификата эксплуатанта — в прошлом году и в конце весны этого года в связи с массовыми задержками рейсов.

Однако «ВИМ-Авиа» в обоих случаях обещала урегулировать вопрос, ссылалась на нехватку самолетов в связи с плановыми и внеплановыми ремонтами бортов.

Более того, в конце весны этого года руководство авиакомпании заверило Федеральное агентство воздушного транспорта, что приобретет новые самолеты в лизинг и урегулирует расписания.

Летом Приволжская транспортная прокуратура выписывала административные штрафы за массовые задержки рейсов.