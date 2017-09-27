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Общество
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Украина
Власти подтвердили данные о двух пострадавших из-за взрывов на складе боеприпасов под Винницей
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    Власти подтвердили данные о двух пострадавших из-за взрывов на складе боеприпасов под Винницей

    9:35  27 Сентября 2017
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    Власти подтвердили данные о двух пострадавших из-за взрывов на складе боеприпасов под Винницей

    Киев, 27 сентября. В результате пожара на складах боеприпасов в Винницкой области Украины пострадали два человека. Об этом сообщается на сайте телеканала «112 Украина».

    «Две женщины обратились за медицинской помощью, нетяжелые травмы», — рассказал журналистам первый заместитель главы Винницкой областной администрации Андрей Гижко.

    Ранее представители Генштаба Украины сообщили что в Винницкой области были эвакуированы около 22 тысячи гражданских и около 500 семей военнослужащих. По сообщениям СМИ, из-за инцидента на складе перекрыто движение на трассе Винница — Киев и Житомир — Могилев — Подольский.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #украина #пожар #винница
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