Власти подтвердили данные о двух пострадавших из-за взрывов на складе боеприпасов под Винницей

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Киев, 27 сентября. В результате пожара на складах боеприпасов в Винницкой области Украины пострадали два человека. Об этом сообщается на сайте телеканала «112 Украина».

«Две женщины обратились за медицинской помощью, нетяжелые травмы», — рассказал журналистам первый заместитель главы Винницкой областной администрации Андрей Гижко.

Ранее представители Генштаба Украины сообщили что в Винницкой области были эвакуированы около 22 тысячи гражданских и около 500 семей военнослужащих. По сообщениям СМИ, из-за инцидента на складе перекрыто движение на трассе Винница — Киев и Житомир — Могилев — Подольский.