Эксперт оценил «полную готовность» США решать северокорейскую проблему военным путем

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «полностью готов» решить конфликт с Северной Кореей с помощью применения военной силы, об этом глава государства сообщил на пресс-конференции в Белом доме. Трамп также уточнил, что данный вариант решения проблемы не является для Америки первостепенным.

«Мы полностью готовы ко второму варианту. Это не предпочтительный вариант. Но, если мы выберем его, он будет разрушительным, я говорю вам, разрушительным для Северной Кореи. Это называется военный вариант. Если нам придется, мы его примем», — подытожил глава государства.

Сотрудник центра корейских исследований ИДВ РАН, кандидат исторических наук Константин Асмолов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей сообщил, что подобного рода заявления означают, что власти США полностью проработали вариант решения северокорейской проблемы с помощью вооруженных сил.

«Это не означает, что этот вариант сейчас является для США приоритетным. Несмотря на то, что в пользу военного решения проблемы высказывается немало представителей американской элиты, оно, во-первых, будет слишком рискованным. А во-вторых, его будет необходимо оправдать в глазах общественности. Для Соединенных Штатов очень важно, чтобы военное решение выглядело не как превентивный удар, а как ответная мера на действия КНДР. И эти факты должны быть задокументированы», — резюмирует эксперт.

Накануне глава Пентагона Джеймc Мэттис сообщил, что американские власти намерены работать с Северной Кореей исключительно дипломатическими методами. По его мнению, США прикладывают достаточно усилий, чтобы не обострять конфликт с Пхеньяном. Эксперты, опрошенные ФАН, считают, что Белый дом, возможно, попытается усилить экономическое давление на Корею, однако не исключили потепления отношений между двумя сторонами в ближайшее время, поскольку дальнейшее обострение конфликта не принесет выгоды ни одной из сторон.

В понедельник, 25 сентября, министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо заявил, что у КНДР есть право сбивать бомбардировщики ВВС США, находящиеся в международном воздушном пространстве, поскольку Белый дом, по мнению министра, «объявил войну» Корее. В Вашингтоне это заявление назвали абсурдным и сообщили, что США не ведут войну с Америкой.

