Движение транспорта прекращено в зоне пожара складов боеприпасов под Винницей
Винница, 27 сентября. Движение всех видов транспорта остановлено во многих населенных пунктах Винницкой области по причине сильного пожара на складах боеприпасов. Об этом в среду сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.
По данным пресс-службы, в настоящее время прекращено движение всего транспорта, в том числе автомобилей на шоссе Житомир — Могилев — Подольский, а также поездов на перегоне Сосенко — Калиновка.
Кроме того, остановлено движение воздушного транспорта в радиусе 50 километров от города Калиновка Винницкой области.
Также отключены линии электропередачи и газоснабжение населенных пунктов Дорожное, Медведка, Лавровка.
В ликвидации последствий пожара участвуют 691 человек и 149 единиц специальной техники.
Напомним, пожар начался в минувший вторник, 26 сентября, на складах начали взрываться боеприпасы. Жители населенного пункта Калиновка, около которого расположен склад, были экстренно эвакуированы.