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Общество
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Украина
Движение транспорта прекращено в зоне пожара складов боеприпасов под Винницей
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    Движение транспорта прекращено в зоне пожара складов боеприпасов под Винницей

    9:34  27 Сентября 2017
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    Движение транспорта прекращено в зоне пожара складов боеприпасов под Винницей

    Винница, 27 сентября. Движение всех видов транспорта остановлено во многих населенных пунктах Винницкой области по причине сильного пожара на складах боеприпасов. Об этом в среду сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС. 

    По данным пресс-службы, в настоящее время прекращено движение всего транспорта, в том числе автомобилей на шоссе Житомир — Могилев — Подольский, а также поездов на перегоне Сосенко — Калиновка.

    Кроме того, остановлено движение воздушного транспорта в радиусе 50 километров от города Калиновка Винницкой области.

    Также отключены линии электропередачи и газоснабжение населенных пунктов Дорожное, Медведка, Лавровка.

    В ликвидации последствий пожара участвуют 691 человек и 149 единиц специальной техники.

    Напомним, пожар начался в минувший вторник, 26 сентября, на складах начали взрываться боеприпасы. Жители населенного пункта Калиновка, около которого расположен склад, были экстренно эвакуированы.  

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    Автор: Дана Балан
    #украина #пожар #боеприпасы #винница #склады
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