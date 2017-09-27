Полиция поймала куратора «группы смерти» в Волгограде

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Волгоград, 27 сентября. Сотрудники правоохранительных органов задержали куратора группы в социальной сети, которого подозревают в склонении несовершеннолетних к суициду, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Задержание подозреваемого прошло при участии управления «К» МВД РФ совместно с сотрудниками отдела «К» по Тульской и Волгоградской областям.

По версии полиции, 23-летний уроженец Волгоградской области вел переписку с 14-летней девушкой из Тульской области. Он подталкивал школьницу к совершению самоубийства.

По месту жительства куратора «группы смерти» были проведены обыски, в ходе которых оперативники изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику и флеш-накопители, передает «Газета.Ru».

По словам правоохранителей, на этих устройствах есть данные, подтверждающие причастность мужчины к склонению пользователей к суициду.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.