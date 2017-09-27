Додон рассказал, что будет обсуждать на встрече с Путиным в Сочи

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Кишинев, 27 сентября. Президент Республики Молдова Игорь Додон заявил, что 11 октября он встретится с главой Российской Федерации Владимиром Путиным в Сочи в рамках заседания Совета глав государств СНГ. Молдавский лидер сообщил, что рассчитывает обсудить с ним двусторонние отношения между двумя странами.

«Мы будем обсуждать двустороннюю повестку, включая последние события, произошедшие между нашими странами», — сообщил Додон в опубликованном во вторник интервью телерадиокомпании «Свободная Европа».

Напомним, ранее Додон выразил благодарность правительству России за позицию, которую заняла российская сторона после провокационных действий в отношении официальных лиц и дипломатов РФ.