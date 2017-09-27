Эксперт: Взрывы в Виннице связаны с поставками Украиной оружия в Южный Судан

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По данным украинских СМИ, в поселке Калиновка Винницкой области произошел мощный взрыв на одном из крупнейших на Украине складов боеприпасов. В настоящий момент пожар еще не локализован. Взрывы, по информации очевидцев, звучат раз в минуту, идет массовая эвакуация жителей ближайших населенных пунктов. В тушении пожара были задействованы более тысячи пожарных. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Военная часть «Ягуар»

Сообщается, что пожар произошел на территории военной части Вооруженных сил Украины «Ягуар». Началась эвакуация людей, которые живут рядом с военной частью.

По некоторым данным, загорелись артиллерийские склады на 48 арсенале воинской части А1119. Пожар начался около 21.00 по местному времени. В самом же городе в результате мощного взрыва отключилось электричество. СМИ сообщают, что дым может быть очень токсичным.

В настоящий момент к тушению пожара привлечены 149 единиц техники, 20 пиротехнических расчетов численностью 98 сотрудников. Пожарные расчеты уже смогли потушить четыре жилых дома, которые загорелись в результате попадания в них боеприпасов.

Кроме того, в Сеть просочилось видео взрывов сдетонировавших от пламени боеприпасов на складе.

Хлебные крошки

Эксперт фонда «Народная дипломатия» и экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Юрий Голубь отметил в комментарии ФАН, что взрывы складов с боеприпасами для Украины давно стали рутиной. Еще в 2000-е годы такие ЧП происходили чуть ли не ежегодно, а то и два раза в год.

«Причина, в общем, очевидна — банальное воровство. Причем боеприпасы и металлоконструкции складов часто просто сдавались в металлолом. Впрочем, в последние дни взрывы стали происходить совсем уж часто — сначала Мариуполь, теперь Винница. Естественно, это не может не вызвать подозрения особенно в связи с громким скандалом, разразившемся вокруг поставок оружия из ЕС в Африку и, прежде всего, в Южный Судан, где много лет продолжается гражданская война. По данным европейский организаций, таких, как Amnesty International и Проект по изобличению организованной преступности и коррупции (OCCRP), Украина — ключевое звено в таких поставках. Естественно, что для украинского руководства подобные скандалы — повод для паники. Расследования, судя по всему, имеют прочную фактическую базу, а если будут найдены еще и конкретные материальные доказательства — тут уж не отвертеться. Таким образом, взрывы в Виннице связаны с поставками Украины оружия в Южный Судан», — пояснил аналитик.

Взрывы, отметил эксперт, — проверенное и быстрое средство скрыть злоупотребления. Впрочем, можно сделать и более общие выводы. Украина служит каналом для черного рынка оружия именно потому, что не входит в сам ЕС, на нее не распространяются ограничения, связанные с поставками оружия в страны третьего мира.