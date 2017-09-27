Орбиту МКС повысят на 800 метров

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Москва, 27 сентября. Орбиту Международной космической станции скорректируют. Как рассказали в Центре управления полетами, высота полета МКС после маневров увеличится на 800 метров.

Как пишет РИА Новости, орбита будет скорректирована с помощью двигателей пристыкованного к МКС грузового корабля «Прогресс МС-06». Как отметили в ЦУП, средняя высота полета станции после маневра должна составить 404,9 километра.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Роскосмос планирует подписать контракт о доставке первого космонавта из Объединенных Арабских Эмиратов на МКС. Полет арабского космонавта на Международную космическую станцию может состояться в 2019 году.