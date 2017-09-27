Социологи назвали главные страхи россиян

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Москва, 27 сентября. Повышение цен и международные конфликты по-прежнему остаются основными страхами граждан России, хотя уровень тревоги относительно этих проблем к концу лета уменьшился до показателей начала 2017 года. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Отмечается, что опрос был проведен в конце августа, в нем приняли участие 1,6 тыс. граждан в 130 населенных пунктах РФ.

По данным социологов, почти все индексы «карты страхов» вернулись в августе к показателям начала 2017 года после зафиксированного весной и летом роста. Сообщается, что страхи, связанные с ухудшением самочувствия и здоровья, по-прежнему актуальны, передает РИА Новости.

«Страхи, связанные с ростом цен и международными конфликтами остаются главными факторами, вызывающими тревогу среди россиян, но оба показателя снизились за лето», — следует из материалов исследования.

Кроме того, отмечают специалисты, опрошенные респонденты выразили беспокойство относительно возможности военных конфликтов, волнуют граждан вопросы, связанные со здоровьем и оказанием медицинской помощи.

Отмечается, что меньше стала беспокоить граждан РФ возможность снижения доходов из-за уменьшения зарплаты.