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Социологи назвали главные страхи россиян
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    Социологи назвали главные страхи россиян

    12:09  27 Сентября 2017
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    Социологи назвали главные страхи россиян

    Москва, 27 сентября. Повышение цен и международные конфликты по-прежнему остаются основными страхами граждан России, хотя уровень тревоги относительно этих проблем к концу лета уменьшился до показателей начала 2017 года. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    Отмечается, что опрос был проведен в конце августа, в нем приняли участие 1,6 тыс. граждан в 130 населенных пунктах РФ. 

    По данным социологов, почти все индексы «карты страхов» вернулись в августе к показателям начала 2017 года после зафиксированного весной и летом роста. Сообщается, что страхи, связанные с ухудшением самочувствия и здоровья, по-прежнему актуальны, передает РИА Новости.

    Социологи назвали главные страхи россиян

    «Страхи, связанные с ростом цен и международными конфликтами остаются главными факторами, вызывающими тревогу среди россиян, но оба показателя снизились за лето», — следует из материалов исследования.  

    Кроме того, отмечают специалисты, опрошенные респонденты выразили беспокойство относительно возможности военных конфликтов, волнуют граждан вопросы, связанные со здоровьем и оказанием медицинской помощи. 

    Отмечается, что меньше стала беспокоить граждан РФ возможность снижения доходов из-за уменьшения зарплаты. 

    Социологи назвали главные страхи россиян

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    Автор: Дана Балан
    #россия #вциом #опрос #социологи #страхи
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