Работа трех газораспределительных станций остановлена под Винницей из-за пожара

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Киев, 27 сентября. Власти Украины приняли решение остановить из-за пожара на территории арсенала военной части в Калиновке Винницкой области работу трех газораспределительных станций.

О принятом решении сообщил в Facebook советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Билявский.

По словам Билявского, кольцевая схема газоснабжения областного центра позволяет полностью обеспечивать жителей голубым топливом.

Сейчас из-за пожара отключено газоснабжение сел Дорожное, Медведка и Лавровка в Винницкой области, а также линии электропередачи Калиновка — Укрфлора и Калиновка — Лавровка. К ликвидации последствий ЧС привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Ранее украинский премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что ситуация на складе с боевыми припасами в Винницкой области контролируется ГСЧС, национальной полицией и военным ведомством страны.