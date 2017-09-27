Вашингтон признал отсутствие точных данных о «российской кибератаке» в Висконсине

В Избранное

Вашингтон, 27 сентября. Сотрудники министерства внутренней безопасности США признали, что не располагают достоверными сведениями по крайней мере по одной из кибератак на электронные системы для голосования в ходе президентских выборов 2016 года. Информация, доступная на основе сопоставления IP-адресов, не позволяет говорить о причастности именно России или какой-либо другой страны к кибератакам.

В прошлую пятницу МВБ США объявило о том, что в ходе выборов были зарегистрированы кибератаки в 21 штате, среди которых был указан и Висконсин — неизвестные хакеры пытались получить доступ к электронным системам для голосования. Впрочем, позже стало известно, что на самом деле хакерской атаке подверглись не связанные с выборами структуры, а кадровые организации.

«Обсуждение по поводу конкретных IP-адресов не дают полной картины относительно потенциальной деятельности, касающейся выбора целей для хакерских атак», — сообщил в ответ на запрос Associated Press сотрудник МВБ США Скотт Макконнел.

Между тем, как отметил в беседе с агентством один из руководителей избиркома Висконсина Майкл Хаас, властям штата так и не были представлены какие-либо непосредственные доказательства того, что хакерские атаки, приписываемые России, вообще имели место.