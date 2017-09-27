«Спартак» встает с колен: красно-белые борются за выход в плей-офф КХЛ

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Москва, 27 сентября. После удачного дальневосточного турне хоккейный клуб «Спартак» получил возможность побороться за место в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Команда Вадима Епанчинцева в трех последних матчах забросила 17 шайб в ворота соперников, одолев в овертайме владивостокский «Адмирал», а в основное время разгромив китайский «Куньлунь Ред Стар» (6:2) и хабаровский «Амур» (4:1).

По словам форварда красно-белых Анатолия Никонцева, есть надежды, что «Спартак» встает с колен. Хоккеист отметил, что до этого момента неудачам команды можно найти оправдания.

Никонцев уточнил, что на старте сезона в некоторых играх москвичам не везло, они теряли очки из-за слабой реализации моментов, пишут «Известия».