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«Спартак» встает с колен: красно-белые борются за выход в плей-офф КХЛ
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    «Спартак» встает с колен: красно-белые борются за выход в плей-офф КХЛ

    8:54  27 Сентября 2017
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    «Спартак» встает с колен: красно-белые борются за выход в плей-офф КХЛ

    Москва, 27 сентября. После удачного дальневосточного турне хоккейный клуб «Спартак» получил возможность побороться за место в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

    Команда Вадима Епанчинцева в трех последних матчах забросила 17 шайб в ворота соперников, одолев в овертайме владивостокский «Адмирал», а в основное время разгромив китайский «Куньлунь Ред Стар» (6:2) и хабаровский «Амур» (4:1). 

    По словам форварда красно-белых Анатолия Никонцева, есть надежды, что «Спартак» встает с колен. Хоккеист отметил, что до этого момента неудачам команды можно найти оправдания. 

    Никонцев уточнил, что на старте сезона в некоторых играх москвичам не везло, они теряли очки из-за слабой реализации моментов, пишут «Известия».

    «Сейчас мы постепенно приходим к своему хоккею и должны использовать эту победную серию как толчок к борьбе за плей-офф», — добавил нападающий.

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    Автор: Дана Балан
    #хоккей #спартак #кхл
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