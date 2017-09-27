Около 24 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на складе боеприпасов под Винницей

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Винница, 27 сентября. В Винницком и Калиновском районах Винницкой области в связи с пожаром на складе боеприпасов эвакуировали около 24 тыс. жителей.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, спасатели ликвидировали возгорание четырех жилых домов. По предварительной информации травмы средней тяжести получила одна женщина.

В районе происшествия закрыто движение всех видов транспорта, отключены линии электропередач и газоснабжение ближайших поселков.

Около десятка автобусов поехало в сторону Калиновки для эвакуации людей. #Винница #Калиновка pic.twitter.com/myRkzm9Pe9 — Yevhenii Lityansky (@YevhenLityansky) September 26, 2017

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 691 человек и 149 единиц техники, в том числе один самолет. На месте работают 30 медиков и 10 автомобилей скорой помощи. Приведены в готовность 30 пожарных расчетов численностью 150 человек, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, поздно вечером во вторник, 26 сентября, на складе в военной части в Калиновском районе Винницкой области Украины из-за пожара начались взрывы на складах с боеприпасами и оружием. Ситуацию держит на контроле премьер-министр Украины Владимир Гройсман.