Названы самые крупные вторичные авторынки России

В Избранное

Москва, 27 сентября. Самые крупные вторичные авторынки России назвали эксперты. Как подсчитали специалисты аналитического агентства «Автостат», самое большое количество подержанных машин реализовали в Московской области. За август 2017 года владельцев сменили 28 тысяч транспортных средств.

На втором месте оказался Краснодарский край, где было продано 24,6 тысяч подержанных авто. Третью позицию заняла Москва с 24,4 тысячами проданных машин на вторичном рынке. На пятое место специалисты поставили Санкт-Петербург (16,2 тысяч) и Ростовская область (15,4 тысяч).

В список самых объемных вторичных рынков в сфере авто также попали Свердловская область, Башкортостан, Челябинская область, Татарстан и Новосибирская область.