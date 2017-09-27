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Общество
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Россия
Названы самые крупные вторичные авторынки России
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    Названы самые крупные вторичные авторынки России

    8:40  27 Сентября 2017
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    Названы самые крупные вторичные авторынки России

    Москва, 27 сентября. Самые крупные вторичные авторынки России назвали эксперты. Как подсчитали специалисты аналитического агентства «Автостат», самое большое количество подержанных машин реализовали в Московской области. За август 2017 года владельцев сменили 28 тысяч транспортных средств.

    На втором месте оказался Краснодарский край, где было продано 24,6 тысяч подержанных авто. Третью позицию заняла Москва с 24,4 тысячами проданных машин на вторичном рынке. На пятое место специалисты поставили Санкт-Петербург (16,2 тысяч) и Ростовская область (15,4 тысяч).

    В список самых объемных вторичных рынков в сфере авто также попали Свердловская область, Башкортостан, Челябинская область, Татарстан и Новосибирская область.

    Названы самые крупные вторичные авторынки России

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    Автор: Алия Садыкова
    #автомобиль #авторынок
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