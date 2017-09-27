Представители Госдепа США хотят предпринять «разумные и сопоставимые» шаги против России

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Вашингтон, 27 сентября. Власти США рассматривают введение ответных мер в связи с «невыполнением» Россией Договора по открытому небу. Представители Госдепа заявили, это будут «разумные и сопоставимые» действия.

По словам представителей ведомства, после неоднократных безуспешных попыток взаимодействия с Россией на дипломатическом уровне было решено пойти на «некоторые разумные и сопоставимые шаги», сообщает ТАСС.

Представители Госдепа выражают надежду, что такое решение Вашингтона «изменит расчеты России и побудит ее конструктивно взаимодействовать». Стало известно, что шаги могут отменить, если РФ вернется к выполнению своих обязательств.