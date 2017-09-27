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Общество
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Россия
СМИ назвали главного кандидата на пост губернатора Красноярского края
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    СМИ назвали главного кандидата на пост губернатора Красноярского края

    8:39  27 Сентября 2017
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    СМИ назвали главного кандидата на пост губернатора Красноярского края

    Красноярск, 27 сентября. СМИ распространили информацию о наиболее вероятном кандидате на пост губернатора Красноярского края. По данным источников, на этот пост могут назначить главу Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаила Котюкова.

    По данным издания «Газета.ru», действующий губернатор края Виктор Толоконский, который занимает этот пост с 2014 года, в ближайшее время уйдет в отставку. Источник, близкий к ситуации, рассказал что новым губернатором может быть назначен глава ФАНО.

    Напомним, ранее стало известно об отставках Самарского губернатора Николая Меркушкина и губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. 

     

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    Автор: Валентин Меликов
    #котюков
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