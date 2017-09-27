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Общество
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Политика
В Сирии продолжаются поиски боевиков, напавших на российских военных — МО РФ
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    В Сирии продолжаются поиски боевиков, напавших на российских военных — МО РФ

    8:27  27 Сентября 2017  /обновлено: 8:48  27 Сентября 2017
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    В Сирии продолжаются поиски боевиков, напавших на российских военных — МО РФ

    Дамаск, 27 сентября. На территории Сирии продолжаются специальные мероприятия по поиску и уничтожению всех боевиков, причастных к нападению на российских военнослужащих. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

    Как рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, были уничтожены пять влиятельных полевых командиров, руководивших террористами запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра»1 при нападении 18 сентября на военных полицейских РФ. Они были ликвидированы в сирийской провинции Идлиб.

    Вместе с командирами также были уничтожены 32 боевика, а также находившийся рядом склад боеприпасов и взрывчатых веществ.

    В Сирии продолжаются поиски боевиков, напавших на российских военных — МО РФ

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алия Садыкова
    #сирия #минобороны рф
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