В Сирии продолжаются поиски боевиков, напавших на российских военных — МО РФ

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Дамаск, 27 сентября. На территории Сирии продолжаются специальные мероприятия по поиску и уничтожению всех боевиков, причастных к нападению на российских военнослужащих. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Как рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, были уничтожены пять влиятельных полевых командиров, руководивших террористами запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра»1 при нападении 18 сентября на военных полицейских РФ. Они были ликвидированы в сирийской провинции Идлиб.

Вместе с командирами также были уничтожены 32 боевика, а также находившийся рядом склад боеприпасов и взрывчатых веществ.

1 Организация запрещена на территории РФ.