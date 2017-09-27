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Россияне перестали экономить и стали брать больше кредитов
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    Россияне перестали экономить и стали брать больше кредитов

    8:24  27 Сентября 2017  /обновлено: 8:31  27 Сентября 2017
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    Россияне перестали экономить и стали брать больше кредитов

    Москва, 27 сентября. При отрицательной динамике реальных доходов граждане начали активно тратить деньги, взятые в кредит.
     
    Потребительские расходы россиян в первом полугодии 2017-го выросли за счет заемных средств, говорится в результатах мониторинга социально-экономического положения России РАНХиГС , передает издание «Известия».  По данным Центробанка, с января по июнь 2017 года объем выданных населению займов увеличился на 3%, до 3,965 трлн рублей.

    «Надежда на «авось» для многих россиян оказалась сильнее рациональной оценки сохраняющихся рисков. Хотя спад реальных доходов населения прекратился в мае–июне 2017 года, динамика в целом за первое полугодие остается отрицательной (–1,1%)», — отмечается в документе РАНХиГС.

    Как отмечают авторы исследования, в летний период россияне стали активнее приобретать товары и услуги, при этом вырос спрос на отечественную продукцию. Причина проста - импорта на российском рынке немного, а многие товары и услуги, которые воспринимаются как импортные, локализованы (как, например, автомобили). Потребление, нацеленное на внутренний рынок, может дать новый толчок экономике страны, считают эксперты.

    В целом траты граждан стали не намного выше — в первом полугодии 2017 года расходы на товары и услуги выросли с 74,2 до 75,8% по сравнению с таким же периодом 2016-го. «Потребительская» модель поведения пришла на смену «сберегательной», что подтверждает статистика: доля сбережений снизилась с 10,5 до 7,8%.

    Старший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Вадим Новиков полагает, что причиной изменения потребительского поведения являются не только объективные экономические факторы, но и информационный фон.

    «Причина роста оптимизма в том, что в последнее время стало меньше плохих новостей, меньше публичного внимания к военным действиям. Когда отрицательный информационный поток прекращается, склонность к потреблению восстанавливается», — сказал он.

    Как пояснил главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах, восстановление потребительского оптимизма — это «возвращение к норме».

    «Рост потребления — это довольно естественно после трех лет экономии. Кто раньше не ездил в отпуск, тот поехал. Кто что-то не покупал, тот покупает. Этому способствует и относительно сильный рубль, если сравнивать с 2015 годом» — говорит Табах.

    При этом эксперт не видит проблемы в том, что россияне потребляют в кредит, поскольку ставки снизились, а отношение граждан к заемным средствам стало более осторожным и ответственным.

    «Кризис — лучший учитель. Люди аккуратнее заимствуют, а банки не спешат давать. В этих условиях почему бы не приобрести что-то в кредит. До кредитного безумия нам еще далеко», — отметил он.

    Отметим, падение уровня доходов россиян закончилось в конце 2016 года. По итогам 2017-го правительство ожидает их увеличение на 1,7%. Наибольший рост наблюдается в сферах финансовой деятельности, недвижимости, сельском хозяйстве и промышленности.

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    Автор: Алексей Громов
    #доходы #исследование #расходы #потребление
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