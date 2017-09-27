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Москва, 27 сентября. В провинции Идлиб ликвидированы пять влиятельных полевых командиров, руководивших террористами группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России), напавшими 18 сентября на военных полицейских РФ. Об этом в среду сообщили в Минобороны России.

По словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, после нападения экстремистов 18 сентября на российских военных полицейских в сирийской провинции Хама для поиска и ликвидации командиров наступавших боевиков была задействована глобальная система разведки военного ведомства в Сирии.

«В результате удара уничтожены 5 полевых командиров, среди которых Абу Сульман ас-Сауди, Абу аль-Аббас Анадин (эмир по денежным вопросам), Абу Хасан (советник военного министра Абу Мухаммада аль-Джулани), Валид аль-Мустафа (помощник духовного лидера Абдаллы аль-Мухейсни), а также Абу Муджагид», — подытожил Конашенков.

1 Организация запрещена на территории РФ.