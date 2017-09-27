Предложенная Путиным реструктуризация бюджетных кредитов поможет Приамурью

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Благовещенск, 27 сентября. Предложение президента России Владимира Путина с 1 января 2018 года начать реструктуризацию накопленных бюджетных кредитов регионов была воспринята руководством Амурской области позитивно.

Как рассказал глава региона Александр Козлов, запуск этой программы позволит субъекту сформировать сбалансированный бюджет, который сохранит свою социальную направленность.

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, к январю 2018 года задолженность Амурской области перед федеральным бюджетом составит 18,7 миллиардов или 68%. Эксперты пояснили, что для Приамурья, долги которого достигли 27,5 миллиардов рублей, а доходы бюджета — 46,5 миллиардов, такая программа станет хорошей подмогой.

Напомним, запуск программы должен состояться с 1 января 2018 года. Программа рассчитана на семь лет. Для некоторых регионов срок увеличат до 12 лет.