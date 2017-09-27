Рейс «ВИМ-Авиа» из Москвы в Благовещенск задержан на 12,5 часа

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Благовещенск, 27 сентября. Рейс Москва-Благовещенск, который должна была выполнить авиакомпания «ВИМ-Авиа», задержан на 12,5 часа. Такое решение принял перевозчик.

Воздушное судно ждали в Благовещенске в 8 утра по местному времени (2 ночи по московскому), сообщает ТАСС. Но самолет не прилетел. Более того, в связи с задержкой рейса не может отправиться и обратный вылет из Благовещенска в Москву. Его перенесли с 10 утра местного времени (06.00 мск) на 21.50 (17.50 мск).

Ранее сообщалось, что стала известна сумма задолженности «ВИМ-Авиа» перед российскими аэропортами.