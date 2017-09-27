Погибшего в Сирии генерала Асапова похоронят на Военном мемориальном кладбище

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Москва, 27 сентября. Погибшего в Сирийской Арабской Республике российского генерала Валерия Асапова похоронят на Военном мемориальном кладбище в Московской области. Об этом в среду сообщает администрация Уссурийска.

По данным пресс-службы, генерал Асапов в среду, 27 сентября, будет похоронен в 11.00 на Военном мемориальном кладбище в Подмосковье.

Напомним, Военное мемориальном кладбище расположено в Мытищинском районе Подмосковья.

В эту среду в городе прошла траурная церемония, на которой присутствовали сотни горожан и коллеги погибшего.

Ранее в оборонном ведомстве РФ сообщили, что генерал-лейтенант Валерий Асапов находился на командном пункте сирийских войск возле Дейр эз-Зора.

В результате неожиданного минометного обстрела со стороны террористов ИГ1 (запрещена в России) Асапов получил смертельное ранение.

1 Организация запрещена на территории РФ.