Погибшего в Сирии генерала Асапова похоронят на Военном мемориальном кладбище
Москва, 27 сентября. Погибшего в Сирийской Арабской Республике российского генерала Валерия Асапова похоронят на Военном мемориальном кладбище в Московской области. Об этом в среду сообщает администрация Уссурийска.
По данным пресс-службы, генерал Асапов в среду, 27 сентября, будет похоронен в 11.00 на Военном мемориальном кладбище в Подмосковье.
Напомним, Военное мемориальном кладбище расположено в Мытищинском районе Подмосковья.
В эту среду в городе прошла траурная церемония, на которой присутствовали сотни горожан и коллеги погибшего.
Ранее в оборонном ведомстве РФ сообщили, что генерал-лейтенант Валерий Асапов находился на командном пункте сирийских войск возле Дейр эз-Зора.
В результате неожиданного минометного обстрела со стороны террористов ИГ1 (запрещена в России) Асапов получил смертельное ранение.
1 Организация запрещена на территории РФ.