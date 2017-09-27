Эксперт о матче ЦСКА против «МЮ»: Играть с англичанами в открытый футбол — самоубийство
Москва, 27 сентября. В среду столичный ЦСКА во втором матче группового этапа Лиги чемпионов встретится с клубом Жозе Моуринью «Манчестер Юнайтед».
По словам экс-футболиста ЦСКА Рината Билялетдинова, «Манчестер Юнайтед» может недооценить ЦСКА и не настроиться должным образом.
«А вот армейцы после удачного старта в турнире должны быть настроены запредельно. Именно этот фактор играет очень важную роль», — отметил эксперт.
Билялетдинов подчеркнул, что красно-синим необходимо бороться и делать все возможное, поскольку шанс есть всегда, пишут «Известия».
Он добавил, что столичным футболистам необходимо действовать так же, как в игре с лиссабонской «Бенфикой».
Эксперт считает, что армейцы должны попробовать закрыться, действовать на контратаках, поскольку «играть с англичанами в открытый футбол — самоубийство».