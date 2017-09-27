Эксперт о матче ЦСКА против «МЮ»: Играть с англичанами в открытый футбол — самоубийство

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Москва, 27 сентября. В среду столичный ЦСКА во втором матче группового этапа Лиги чемпионов встретится с клубом Жозе Моуринью «Манчестер Юнайтед».

По словам экс-футболиста ЦСКА Рината Билялетдинова, «Манчестер Юнайтед» может недооценить ЦСКА и не настроиться должным образом.

«А вот армейцы после удачного старта в турнире должны быть настроены запредельно. Именно этот фактор играет очень важную роль», — отметил эксперт.

Билялетдинов подчеркнул, что красно-синим необходимо бороться и делать все возможное, поскольку шанс есть всегда, пишут «Известия».

Он добавил, что столичным футболистам необходимо действовать так же, как в игре с лиссабонской «Бенфикой».

Эксперт считает, что армейцы должны попробовать закрыться, действовать на контратаках, поскольку «играть с англичанами в открытый футбол — самоубийство».