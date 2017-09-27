Число автомобилистов в России за 14 лет увеличилось вчетверо

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Москва, 27 сентября. В России стало почти в четыре раза больше автомобилистов. Как пишет газета «Известия», со ссылкой на опрос «Левада-центра», популярность личного автомобиля для россиян за 14 лет выросла в четыре раза.

Эксперты уверены, что эта тенденция связана с нежеланием граждан пользоваться общественным транспортом. Также на эти показатели повлиял рост цен за проезд на общественном транспорте.

Согласно исследованию, в 2017 году 29% россиян заявили, что ездят на работу, учебу или по иным делам на машине. В 2003 году доля таких граждан составляла лишь 8%.

Вместе с тем такси также стало пользоваться большой популярностью у жителей России. За 14 лет граждане страны стали пользоваться такси в четыре раза чаще.