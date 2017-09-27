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Ди Каприо станет 26-м президентом США в фильме Скорсезе
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    Ди Каприо станет 26-м президентом США в фильме Скорсезе

    8:14  27 Сентября 2017
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    Ди Каприо станет 26-м президентом США в фильме Скорсезе

    Лос-Анджелес, 27 сентября. Звезда Голливуда Леонадро ди Каприо, получивший не так давно первого «Оскара» за роль в «Выжившем», воплотит на экране жизнь 26-го президента США Теодора Рузвельта. Как сообщает журнал Empire, съемки биографического фильма о Рузвельте могут стать первым совместным проектом Paramount Pictures и кинокомпании Ди Каприо Appian Way Productions.

    Фильм будет называться, как и можно предположить, «Рузвельт». Как отмечает журнал, Ди Каприо уже давно хотел сыграть 26-го президента США, который занимал свой пост в период с 1901 по 1909 год, и является одной из наиболее популярных фигур в глазах современных американцев, однако все предыдущие попытки окончились ничем. 

    Ди Каприо станет 26-м президентом США в фильме Скорсезе

    В США Теодор Рузвельт известен гораздо больше, чем за границей — он стал самым молодым президентом Соединенных Штатов в возрасте 42 лет, стал одним из создателей развитой системы национальных парков в Соединенных Штатах, прославился как чрезвычайно мужественный человек — получив пулю в грудь при покушении, он счел свою рану неопасной и закончил речь перед толпой в Милуоки, пока на его рубашке расплывалось пятно крови.

    Ди Каприо станет 26-м президентом США в фильме Скорсезе

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    Автор: Валентин Меликов
    #ди каприо
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