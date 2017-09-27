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Происшествия
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Украина
Врачи сообщили о двух пострадавших из-за взрывов на складе боеприпасов под Винницей
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    Врачи сообщили о двух пострадавших из-за взрывов на складе боеприпасов под Винницей

    7:55  27 Сентября 2017
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    Врачи сообщили о двух пострадавших из-за взрывов на складе боеприпасов под Винницей

    Киев, 27 сентября. Появилась информация о том, что в результате взрывов на складе боеприпасов в Винницкой области пострадали два человека.

    Стало известно, что две женщины получили травмы из-за взрывов на складе боеприпасов в Винницкой области на Украине, сообщают украинские СМИ со ссылкой на врачей. По информации, которая была получена от медиков, в штаб поселка городского типа Стрижавка доставили двух женщин. У одной пострадавшей — перелом бедра, у второй — черепно-мозговая травма.

    Ранее стало известно, что в Винницкой области были эвакуированы около 22 тысячи гражданских и около 500 семей военнослужащих.

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    Автор: Алексей Громов
    #пожар #винница
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