Врачи сообщили о двух пострадавших из-за взрывов на складе боеприпасов под Винницей

В Избранное

Киев, 27 сентября. Появилась информация о том, что в результате взрывов на складе боеприпасов в Винницкой области пострадали два человека.

Стало известно, что две женщины получили травмы из-за взрывов на складе боеприпасов в Винницкой области на Украине, сообщают украинские СМИ со ссылкой на врачей. По информации, которая была получена от медиков, в штаб поселка городского типа Стрижавка доставили двух женщин. У одной пострадавшей — перелом бедра, у второй — черепно-мозговая травма.

Ранее стало известно, что в Винницкой области были эвакуированы около 22 тысячи гражданских и около 500 семей военнослужащих.