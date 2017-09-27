Трамп дал гарантии разрушительных последствий для КНДР

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Вашингтон, 27 сентября. Американский президент Дональд Трамп в очередной раз заявил, что готов к решению проблемы КНДР военным путем, однако делать этого ему бы не хотелось, поскольку последствия могут быть разрушительными.

Глава Белого дома решительно подчеркнул, что Вашингтон может прибегнуть к «нежелательному», военному варианту, а также «пообещал Пхеньяну разрушительные последствия», передает РИА Новости.

«Я даю гарантии того, что они (последствия — Прим.ред.) будут разрушительными для Северной Кореи», — заявил Трамп.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал, как США собираются урегулировать кризис с Северной Кореей.