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Россия
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Политика
Трамп дал гарантии разрушительных последствий для КНДР
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    Трамп дал гарантии разрушительных последствий для КНДР

    7:50  27 Сентября 2017
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    Трамп дал гарантии разрушительных последствий для КНДР

    Вашингтон, 27 сентября. Американский президент Дональд Трамп в очередной раз заявил, что готов к решению проблемы КНДР военным путем, однако делать этого ему бы не хотелось, поскольку последствия могут быть разрушительными.  

    Глава Белого дома решительно подчеркнул, что Вашингтон может прибегнуть к «нежелательному», военному варианту, а также «пообещал Пхеньяну разрушительные последствия», передает РИА Новости

    Трамп дал гарантии разрушительных последствий для КНДР

    «Я даю гарантии того, что они (последствия — Прим.ред.) будут разрушительными для Северной Кореи», — заявил Трамп.

    Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал, как США собираются урегулировать кризис с Северной Кореей. 

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    Автор: Дана Балан
    #сша #трамп #кндр #ким чен ын
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