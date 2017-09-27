Сенаторы дали определение термину «вмешательство во внутренние дела» России

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Москва, 27 сентября. Комиссия Совета Федерации (СФ) по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России дала определение юридическому термину «вмешательство во внутренние дела».

Это позволит привести к общему знаменателю все случаи вмешательства во внутренние дела страны и систематизировать варианты ответа Москвы на эти действия, рассказал «Известиям» глава комиссии сенатор Андрей Климов.

«Мы, как мантру, повторяем это словосочетание, но оно вызывает столько разных толкований и пересудов. Теперь появилась четкая грань. Вмешательство во внутренние дела — это не предусмотренное общепринятыми принципами международного права и международными договорами РФ деятельность, направленная на изменение основ конституционного строя, территориальной целостности, нашей внешней и внутренней политики, а также состава и структуры органов государственной и муниципальной власти», — рассказал Андрей Климов.

Кроме того, это ляжет в основу закона о «нежелательном поведении», за которое российским гражданам будет грозить ответственность — от административной до уголовной, а иностранцам — выдворение из России.

«Если сотрудник посольства США занимается социологическими исследованиями на тему того, как к губернатору какой-то области относится население в предвыборный год, это чистое вмешательство в наши внутренние дела, и наш МИД будет добиваться того, чтобы такого человека выслали из страны», — привел пример сенатор.

Как сообщает «Известиям» близкий к комиссии источник, пока у рабочей группы нет четкого понимания, сколько именно фактов иностранного вмешательства реально произошло за нынешний год. Однако Москва неоднократно заявляла о случаях вмешательства США и других западных стран.

Ожидается, что законопроект, который дополнит уже существующий ФЗ «О нежелательных организациях», будет разработан осенью и в начале 2018 года внесен в Госдуму.