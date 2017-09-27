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Лимит знаков в Twitter планируют увеличить вдвое
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    Лимит знаков в Twitter планируют увеличить вдвое

    7:31  27 Сентября 2017
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    Лимит знаков в Twitter планируют увеличить вдвое

    Москва, 27 сентября. Социальная сеть Twitter может увеличить лимит знаков в сообщениях в два раза — со 140 до 280 символов.

    Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в блоге компании. Отмечается, что англоязычные пользователи сталкиваются с проблемой из-за лимита и не могут выразить свои мысли в одном сообщении. В данный момент функция с увеличенным количеством знаков доступна небольшой группе пользователей.

    Когда Twitter планирует внедрить изменения по всей социальной сети, не уточняется.  Эксперты считают, что увеличение лимита пойдет на пользу соцсети. Изменения не затронут корейский, китайский и японский языки.

    Лимит знаков в Twitter планируют увеличить вдвое

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    Автор: Алия Садыкова
    #twitter
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