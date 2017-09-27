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Происшествия
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Украина
Ситуация серьезная: Гройсман взял на контроль пожар на складах с боеприпасами под Винницей
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    Ситуация серьезная: Гройсман взял на контроль пожар на складах с боеприпасами под Винницей

    7:38  27 Сентября 2017
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    Ситуация серьезная: Гройсман взял на контроль пожар на складах с боеприпасами под Винницей

    Винница, 27 сентября. Украинский премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что ситуация на складе с боевыми припасами в Винницкой области контролируется ГСЧС, национальной полицией и военным ведомством страны.

    Как ранее заявили сотрудники украинской полиции, боеприпасы взорвались примерно в 22.00 (совпадает с мск) в минувший вторник. Жителей села Калиновка, расположенного под Винницей, эвакуируют.  

    По словам Гройсмана, все экстренные службы подняты по тревоге, ситуация контролируемая, принимаются меры по ликвидации пожара. 

    «Сейчас все делают все возможное. Каждое подразделение выполняет свои функции — ГСЧС, Нацполиция, Минобороны», — сообщил Гройсман. 

    Ситуация серьезная: Гройсман взял на контроль пожар на складах с боеприпасами под Винницей

    Он также отметил, что ситуация серьезная, однако у правительства уже есть опыт разрешения такого рода проблем. 

    По словам премьер-министра, на данный момент проводится эвакуация жителей, а территория в радиусе пяти километров отрабатывается.

    Он уверяет, что транспорта хватит для того, чтобы эвакуировать граждан. 

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    Автор: Дана Балан
    #украина #пожар #гройсман #винница
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