Москва выступает против обсуждения реформы СПЧ ООН в Нью-Йорке

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Москва, 27 сентября. Российская сторона выступает против одностороннего исключения стран из Совета по правам человека ООН, но не против реформ в структуре.

По информации газеты «Известия», данный вопрос не может обсуждаться на нью-йоркской площадке, а использовать политический раскол в качестве аргументов для реформы — недопустимо.

Ранее вице-президент США Майк Пенс потребовал провести реформу совета и исключить из его состава такие «репрессивные режимы» и «диктатуры», как Куба и Венесуэла.

Российская сторона полагает, что Вашингтон специально поднимает данную тему в Нью-Йорке, поскольку на полях Генассамблеи ООН проще манипулировать политическими идеями, чем в Женеве, где потребуются конкретные, рациональные и действенные предложения.

По словам источника «Известий», Вашингтон не редко тянет правозащитную тематику на нью-йоркскую площадку, но Москва считает, что разумнее и правильнее обсуждать права человека на специально созданной для этого женевской площадке.