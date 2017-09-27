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Россия
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Политика
Москва выступает против обсуждения реформы СПЧ ООН в Нью-Йорке
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    Москва выступает против обсуждения реформы СПЧ ООН в Нью-Йорке

    8:04  27 Сентября 2017
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    Москва выступает против обсуждения реформы СПЧ ООН в Нью-Йорке

    Москва, 27 сентября. Российская сторона выступает против одностороннего исключения стран из Совета по правам человека ООН, но не против реформ в структуре. 

    По информации газеты «Известия», данный вопрос не может обсуждаться на нью-йоркской площадке, а использовать политический раскол в качестве аргументов для реформы — недопустимо.

    Ранее вице-президент США Майк Пенс потребовал провести реформу совета и исключить из его состава такие «репрессивные режимы» и «диктатуры», как Куба и Венесуэла.

    Москва выступает против обсуждения реформы СПЧ ООН в Нью-Йорке

    Российская сторона полагает, что Вашингтон специально поднимает данную тему в Нью-Йорке, поскольку на полях Генассамблеи ООН проще манипулировать политическими идеями, чем в Женеве, где потребуются конкретные, рациональные и действенные предложения. 

    По словам источника «Известий», Вашингтон не редко тянет правозащитную тематику на нью-йоркскую площадку, но Москва считает, что разумнее и правильнее обсуждать права человека на специально созданной для этого женевской площадке.

    Москва выступает против обсуждения реформы СПЧ ООН в Нью-Йорке

    «Естественно, реформирование состава членов СПЧ ООН должно обсуждаться в рамках Женевы. Но Москва выступает против односторонних ограничений к членам состава совета», — отметил собеседник. 

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    Автор: Дана Балан
    #россия #сша #оон #пенс #женева
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