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Звезды «Игры престолов» собираются сыграть свадьбу
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    Звезды «Игры престолов» собираются сыграть свадьбу

    7:44  27 Сентября 2017
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    Звезды «Игры престолов» собираются сыграть свадьбу

    Лондон, 27 сентября. Звезды сверхпопулярного сериала «Игра престолов» Кит Харрингтон и Роуз Лесли объявили о том, что решили в ближайшее время сыграть свадьбу. На экране их роман закончился еще несколько сезонов назад, однако в жизни они продолжали встречаться с 2012 года.

    Напомним, в «Игре престолов» Кит Харрингтон играет главного героя, Джона Сноу. Лесли играет «одичалую» Игритт, которая стала любовницей Джона Сноу в третьем сезоне и погибла в конце четвертого.

    Известно, что в этом году влюбленные звезды уже начали жить вместе — недавно Кит Харрингтон купил в Великобритании дом за 1,75 млн фунтов. Раньше актер утверждал, что откладывает свадьбу до тех пор, пока у него не будет собственный дом — и действительно, вскоре после появления дома общие друзья Харрингтона и Лесли рассказали пресс, что актеры собираются пожениться.

    Звезды «Игры престолов» собираются сыграть свадьбу

    «Они пока не назвали точную дату свадьбы, но на прошлой неделе рассказали друзьям и семье о своей помолвке», — рассказал анонимный источник британскому The Sun.

     

     

    Season 7 Premiere in LA! #kitharington #roseleslie #jonsnow #ygritte #gameofthrones #premiere #la

    Публикация от Kit Harington (@kitharingtonn)

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    Автор: Валентин Меликов
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