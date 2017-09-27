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Происшествия
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Украина
Более 22 тысяч человек эвакуировали под Винницей из-за пожара на складе
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    Более 22 тысяч человек эвакуировали под Винницей из-за пожара на складе

    7:32  27 Сентября 2017
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    Более 22 тысяч человек эвакуировали под Винницей из-за пожара на складе

    Киев, 27 сентября. Представители Генштаба Украины сообщают, что в Винницкой области были эвакуированы около 22 тысячи гражданских и около 500 семей военнослужащих. Борьба с пожаром на складе, где хранится примерно 188 тысяч тонн боеприпасов, продолжается. 

    Из-за пожара были эвакуированы жители села Калиновка и соседних сел, сообщает РИА Новости. К локализации возгорания привлекли пожарные танки и автомобили. К месту ЧП направлена дополнительная спецтехника. Кроме этого, в полной готовности находятся два пожарных поезда на станции Винница.

    На месте пожара работают премьер-министр Владимир Гройсман, а также глава Генштаба Украины. На складе хранятся ракеты к системам залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град». Украинское правительство приняло решение закрыть воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания.

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    Автор: Алексей Громов
    #украина #пожар #винница
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