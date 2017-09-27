Число преступлений в сфере долевого строительства в РФ выросло на четверть

В Избранное

Москва, 27 сентября. Права дольщиков в России нарушаются все чаще. Как пишет газета «Известия», ссылаясь на информацию Генпрокуратуры РФ, число зарегистрированных преступлений в сфере долевого строительства в первой половине 2017 года выросло почти на четверть. Согласно данным ведомства, с 511 в первой половине 2016 года количество преступлений в сфере долевого строительства выросло до 634 за аналогичный период 2017 года.

Всего Генпрокуратура России с января по июнь выявила свыше 6 тысяч различных нарушений прав дольщиков.

Как подчеркнули в ведомстве, криминогенная обстановка в сфере долевого строительства остается напряженной. В связи с этим уделяется особое внимание законности расходования денег участников долевого строительства.