В Минобрнауки рассказали о создании единого образовательного пространства в РФ

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Москва, 27 сентября. Глава министерства образования и науки России Ольга Васильева рассказала о создании единого образовательного пространства в стране.

По ее словам, данный вопрос тесно связан с важнейшим аспектом, речь идет о национальной безопасности.

«Здесь стоит вопрос перед страной, кого мы готовим, кого мы учим. То есть сегодня ученик, сегодня ребенок, а завтра — гражданин, на плечи которого ляжет ответственность за страну», — подчеркнула российский министр.

Васильева также отметила, что единое образовательное пространство позволит сформировать систему, при которой ученик, уйдя из одного школьного учреждения и перейдя в другое, будет способен продолжить изучение материала любого предмета именно с того момента, на котором он остановился в предыдущей школе, передает RT.

Кроме того, отметила глава ведомства, ключевое содержание образования обязано быть аналогичным по всей стране, а также быть бесплатным и качественным.