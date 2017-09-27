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В Минобрнауки рассказали о создании единого образовательного пространства в РФ
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    В Минобрнауки рассказали о создании единого образовательного пространства в РФ

    7:24  27 Сентября 2017
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    В Минобрнауки рассказали о создании единого образовательного пространства в РФ

    Москва, 27 сентября. Глава министерства образования и науки России Ольга Васильева рассказала о создании единого образовательного пространства в стране. 

    По ее словам, данный вопрос тесно связан с важнейшим аспектом, речь идет о национальной безопасности.

    «Здесь стоит вопрос перед страной, кого мы готовим, кого мы учим. То есть сегодня ученик, сегодня ребенок, а завтра — гражданин, на плечи которого ляжет ответственность за страну», — подчеркнула российский министр.

    В Минобрнауки рассказали о создании единого образовательного пространства в РФ

    Васильева также отметила, что единое образовательное пространство позволит сформировать систему, при которой ученик, уйдя из одного школьного учреждения и перейдя в другое, будет способен продолжить изучение материала любого предмета именно с того момента, на котором он остановился в предыдущей школе, передает RT

    Кроме того, отметила глава ведомства, ключевое содержание образования обязано быть аналогичным по всей стране, а также быть бесплатным и качественным. 

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    Автор: Дана Балан
    #россия #васильева #минобрнауки #образование #школы
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