Для тушения крупного пожара на складах Украины привлекли авиацию

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Киев, 27 сентября. К тушению пожара на складах боеприпасов в Винницкой области Украины привлекли авиацию. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Как рассказали в ведомстве, к ликвидации возгорания возле Калиновки привлекли самолет АН-32 П.

В тушении огня также участвует 691 человек, а также 149 единиц техники. Среди машин два пожарных танка и три пожарных поезда. На месте работают 30 медиков – сотрудников скорой помощи.

Ранее сообщалось о двух женщинах, пострадавших в пожаре.