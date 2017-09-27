Для тушения крупного пожара на складах Украины привлекли авиацию
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Киев, 27 сентября. К тушению пожара на складах боеприпасов в Винницкой области Украины привлекли авиацию. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Как рассказали в ведомстве, к ликвидации возгорания возле Калиновки привлекли самолет АН-32 П.
В тушении огня также участвует 691 человек, а также 149 единиц техники. Среди машин два пожарных танка и три пожарных поезда. На месте работают 30 медиков – сотрудников скорой помощи.
Ранее сообщалось о двух женщинах, пострадавших в пожаре.