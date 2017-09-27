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Общество
Дуров сообщил о составлении на Telegram протокола о нарушении закона Яровой
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    Дуров сообщил о составлении на Telegram протокола о нарушении закона Яровой

    7:04  27 Сентября 2017
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    Дуров сообщил о составлении на Telegram протокола о нарушении закона Яровой

    Москва, 27 сентября. ФСБ составила на Telegram протокол о нарушении «закона Яровой». Об этом рассказал основатель сервиса Павел Дуров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

    Дуров отметил, что эти протоколы могут привести к судебным процессам. К своему сообщению он прикрепил документы, датированные 31 августа и 14 сентября. В первом письме говорится о том, что в отношении Telegram будет составлен протокол. Второй документ – копия протокола.

    Согласно документу, компания не предоставила информацию, нужную для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений.

    Напомним, «пакет Яровой» был подписан президентом России в июле 2016 года.

    Дуров сообщил о составлении на Telegram протокола о нарушении закона Яровой

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    Автор: Алия Садыкова
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