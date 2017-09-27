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Происшествия
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Россия
Сотни жителей Уссурийска пришли почтить память погибшего в Сирии генерала Асапова
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    Сотни жителей Уссурийска пришли почтить память погибшего в Сирии генерала Асапова

    7:01  27 Сентября 2017
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    Сотни жителей Уссурийска пришли почтить память погибшего в Сирии генерала Асапова

    Уссурийск, 27 сентября. Несколько сотен людей в Уссурийске пришли на митинг, чтобы почтить память погибшего в Сирии российского генерала Валерия Асапова. Как сообщили в администрации Уссурийска, в городе была установлена мемориальная доска в честь погибшего генерала.

    Как рассказали в администрации города, митинг в честь павшего генерала начался с торжественного построения. На мемориальной доске установили фотографию Асапова и зажгли свечи.

    «Сотни людей пришли выразить соболезнования и свое почтение Валерию Асапову. Цветы возложили командование и личный состав 5-й армии, 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, представители городской и краевой администраций, Думы Уссурийского городского округа, ветераны, члены общественных организаций округа и спортивных федераций, а также юнармейцы и суворовцы», — сообщили ТАСС в администрации.

    Память российского военного почтили минутой молчания и оружейным салютом. 

    Напомним, 24 сентября Минобороны РФ сообщило о гибели в Сирии старшего группы российских военных советников генерала Асапова.

    Сотни жителей Уссурийска пришли почтить память погибшего в Сирии генерала Асапова

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    Автор: Валентин Меликов
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