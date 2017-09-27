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Трамп похвалил Эр-Рияд за разрешение женщинам водить машину
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    Трамп похвалил Эр-Рияд за разрешение женщинам водить машину

    6:48  27 Сентября 2017
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    Трамп похвалил Эр-Рияд за разрешение женщинам водить машину

    Вашингтон, 27 сентября. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал «позитивным шагом» разрешение женщинам в Саудовской Аравии водить машину.

    Об этом рассказала пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс.

    Как отметил Трамп, Вашингтон продолжит поддерживать Эр-Рияд в его усилиях по укреплению саудовского общества и его экономики путем подобных реформ.

    Напомним, ранее король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд своим указом разрешил женщинам в стране водить машину. В государстве будет создана специальная комиссия для изучения необходимых мер по предоставлению женщинам права на вождение машин.

    Трамп похвалил Эр-Рияд за разрешение женщинам водить машину

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    Автор: Алия Садыкова
    #трамп #саудовская аравия
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