Роскомнадзор и ЦППК снизили популярность «зацепинга» в России

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Москва, 27 сентября. Проводимая Роскомнадзором и Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) кампания по борьбе с зацеперами начала приносить плоды.

По данным Роскомнадзора, популярность «зацепинга» выросла благодаря тематическим группам в социальных сетях, посещаемым преимущественно юношами и девушками 12–16 лет

Сообщается, что год назад специалисты приступили к выявлению и блокировке подобных групп. Отмечается, что это время было закрыто 236 закрытых тематических групп в соцсети «ВКонтакте», что отразилось и на статистике гибели экстремалов. Так, с начала года в московском регионе погибли девять зацеперов, тогда как за 2016 год жертвами опасного развлечения стал 21 человек, говорится в материале газеты «Известия».