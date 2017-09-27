Новый ГОСТ на слабоалкогольные напитки в России может снизить их градус

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Москва, 27 сентября. В России рассматривается новый ГОСТ на слабоалкогольные напитки.

Как пишет газета «Известия», согласно новому порядку градус таких популярных коктейлей, как «Отвертка», «Джин-тоник» и «Ром-кола», может снизиться с 9 до 7. В новом стандарте специалисты также предлагают запретить искусственный подсластитель и ограничить использование ортофосфорной кислоты. Кроме того, может появиться маркировка, предупреждающая о вреде алкоголя.

В случае принятия нового стандарта, производители слабоалкогольных напитков должны будут его соблюдать.

Как считают эксперты, поправки смогут сократить негативное воздействие таких коктейлей в той группе, в которой чаще их употребляют – среди женщин и молодежи.