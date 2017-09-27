США начали постройку прототипов пограничной стены с Мексикой

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Вашингтон, 27 сентября. Таможенно-пограничная служба США сообщила о начале строительства прототипов стены на границе с Мексикой.

«Сегодня в Сан-Диего началось строительство восьми прототипов стены, четыре из них сделаны из бетона, а другие четыре — из альтернативных материалов», — говорится в сообщении службы.

Отмечается, что высота всех прототипов составляет от 5,5 до 9 метров. На их основе будут созданы будущие проекты, которые со временем будут усовершенствованы.

Ранее Газета.ру сообщала, что власти штата Калифорния рассматривают возможность заблокировать планы президента США Дональда Трампа по строительству стены на границе с Мексикой.